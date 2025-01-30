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عربي-دولي

لقاء عسكري بين سوريا وتركيا في دمشق

Lebanon 24
30-01-2025 | 02:56
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استقبل وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان علي النعسان وعدد من الضباط وفدا عسكريا رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية.

وترأس الشرع أمس الأربعاء اجتماعا موسعا للفصائل العسكرية والثورية في قصر الشعب بدمشق، تقرر فيه أن يتولى الشرع رئاسة الجمهورية للمرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية في البلاد.
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وأكد أبو قصرة في وقت سابق أن كل الفصائل بما فيها المكون الكردي يجب أن يخضع للحالة المؤسساتية لوزارة الدفاع وليس بشكل جسم خاص، وكل الفصائل يجب أن تخضع للهيكلية التنظيمية للوزارة.

وكان "تنظيم حراس الدين" (فرع تنظيم قاعدة الجهاد في سوريا) قد أعلن مؤخرا حل نفسه في سوريا بناء على قرار القيادة العامة السورية، مباركا "انتصار الثورة السورية في بلاد الشام وإسقاط بشار الأسد". (روسيا اليوم)
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