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إقتصاد

الاقتصاد السعودي ينمو بـ4.4%

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:37
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ذكرت هيئة الإحصاء السعودية، أن الاقتصاد السعودي قد حقق نموا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.4 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في الفترة عينها من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال أخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
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وقالت هيئة الإحصاء، إن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي في السعودية للربع الرابع من عام 2024 قد أظهرت أن الأنشطة غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 4.6 بالمئة، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 بالمئة، هذا وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنةً بما كانت عليه في الفترة عينها من العام السابق.

كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.3 بالمئة مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من العام عينه. (سكاي نيوز)

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