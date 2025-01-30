بعد توقف التمويل الأميركي المفاجئ.. منظمات غير حكومية أوكرانية تواجه أزمة

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في 10 منظمات غير حكومية تنفذ مشروعات في أوكرانيا تضررت بسبب وقف تمويل أميركي، قولهم إن الوقف المفاجئ جاء صادماً في مناطق أنهكتها تحديات الحرب وإنهم يسارعون بالبحث عن مصادر تمويل بديلة.