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عربي-دولي

بعد توقف التمويل الأميركي المفاجئ.. منظمات غير حكومية أوكرانية تواجه أزمة

Lebanon 24
30-01-2025 | 16:30
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 خططت منظمة "جو غلوبال"، غير الحكومية الأوكرانية، لإبعاد 150 من فتيان وفتيات أوكرانيا عن أخطار القتال على الجبهة في شمال شرق البلاد، ولكن هذه الخطط تلقت ضربة بعد أن اضطرت المنظمة التي رتبت الأمر للإلغاء بسبب وقف تمويل أميركي.
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في 10 منظمات غير حكومية تنفذ مشروعات في أوكرانيا تضررت بسبب وقف تمويل أميركي، قولهم إن الوقف المفاجئ جاء صادماً في مناطق أنهكتها تحديات الحرب وإنهم يسارعون بالبحث عن مصادر تمويل بديلة. 
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