بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا.. إليكم ما قاله ترامب

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بأنه يعتزم اتخاذ قراره قريبا بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا المنتشرة لمكافحة تنظيم داعش.وقال ترامب ردا على سؤال عن نيته سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا لمكافحة تنظيم داعش: "سنقوم باتخاذ قرار بشأن ذلك".وتابع: "نحن لسنا متورطين في سوريا. سوريا هي فوضى خاصة بهم. لديهم ما يكفي من الفوضى هناك، لا يحتاجون أن نكون متورطين في كل شيء".وكانت الولايات المتحدة قد قالت لسنوات إنه يوجد حوالي 900 جندي أميركي في سوريا، لكن البنتاغون اعترف في كانون الاول الماضي بأن أعداد القوات الأميركية ارتفعت إلى حوالي ألفي جندي. (سكاي نيوز)