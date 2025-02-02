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هجوم بمسيرة على أحد أكبر حقول الغاز في كردستان العراق

Lebanon 24
02-02-2025 | 14:55
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أعلنت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان، الأحد، تعرض حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية شمالي العراق إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وأكدت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن أضرار في الحقل، وأن عملية إنتاج الغاز وضخه إلى محطات توليد الطاقة الكهرباء مستمرة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة الجهة المنفذة للهجوم.
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ويعدّ حقل كورمور أحد أكبر حقول الغاز في العراق وإقليم كردستان، وهو ينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يوميا.

وفي أبريل العام الماضي، تعرض كورمور إلى هجوم مماثل بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل 3 من العاملين في الحقل وإصابة 3 آخرين بجروح، وفقدان منظومة الطاقة الكهربائية في الإقليم لـ2500 ميغاوات من الكهرباء.

ويقع الحقل في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تحت إدارة حكومة إقليم كردستان، وتشرف عليه شركتا "دانا غاز" والهلال الإماراتيتان.

ويزود الحقل محطات الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان بنحو 60 في المئة من الغاز اللازم لتشغيلها فضلا عن تأمين حاجة المواطنين في الإقليم من غاز الطبخ.
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