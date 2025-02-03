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عربي-دولي

صحفية أوكرانية تكشف: لا مزيد من الأموال لزيلينسكي بعد الآن

Lebanon 24
03-02-2025 | 03:28
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كتبت الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو على شبكة التواصل الاجتماعي X، أنه لا ينبغي لفلاديمير زيلينسكي أن يتلقى أموالا بعد الكشف عن حجم المساعدات الأميركية لأوكرانيا.

وقالت بانتشينكو: "هل تعتقدون أن زيلينسكي يجب أن يحصل على سنت إضافي واحد على الأقل قبل أن يكتشف العالم كله أين ذهبت الـ 200 مليار دولار؟ لا مزيد من الأكاذيب. نطالب بتدقيق ومراجعة مالية في أوكرانيا!".
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واعترف زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء بأنه لا يعرف أين ذهبت حوالي مئة مليار دولار من المساعدات الأميركية، قائلا إنه بين 177 مليارا المقدمة لأوكرانا، 76 مليارا منها فقط وصلت إلى أوكرانيا.

وتابع: "عندما يقولون إن أوكرانيا تلقت خلال الحرب 200 مليار دولار لدعم الجيش، وما إلى ذلك، فهذا غير صحيح، لا أعرف أين كل هذه الأموال، ربما يكون ذلك صحيحا على الورق فقط".

وفي يناير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن أنفقت 200 مليار دولار لدعم أوكرانيا بواقع أكثر مما أنفقته الدول الأعضاء الأخرى في "الناتو". (روسيا اليوم)
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