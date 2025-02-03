12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قائد يوناني جديد يقود مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر.. من هو؟
Lebanon 24
03-02-2025
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الأوروبي تعيين قائد جديد لمهمته البحرية المكلفة بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال الاتحاد في بيان صحافي مقتضب: "سلم العميد البحري اليوناني كونستانتينوس بيتيكاكيس مهام قائد قوة (أسبيدس) إلى مواطنه العميد البحري ميخائيل بانتوفاكيس، في الثاني من فبراير الجاري".
Advertisement
وأضاف البيان أن عملية التسليم جرت على متن الفرقاطة الحربية الإيطالية الرائدة، وبحضور قائد العملية، الأميرال البحري اليوناني فاسيليوس جريباريس.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن العميد بيتيكاكيس، وخلال توليه مهمة القيادة منذ مطلع نوفمبر الماضي، دعم "التزام الاتحاد بحماية حرية الملاحة وأرواح البحارة والسلع المشتركة العالمية".
وأشار البيان إلى أن قائد العملية الأوروبية، جريباريس، كان قد منح في اليوم السابق، طاقم السفينة الحربية اليونانية (HYDRA)، ميدالية الاتحاد الأوروبي، نظير جهودهم في تنفيذ المهام الموكلة بهم في حماية حرية الملاحة في منطقة العمليات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة عن جريمة فاريا.. هذا ما فعله الجاني قبل الحادثة
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة فاريا.. هذا ما فعله الجاني قبل الحادثة
02:45 | 2025-02-03
03/02/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب صورة للرئيس أحمد الشرع.. نجم سوري شهير وزوجته يهاجمان الإدارة الجديدة في سوريا!
Lebanon 24
بسبب صورة للرئيس أحمد الشرع.. نجم سوري شهير وزوجته يهاجمان الإدارة الجديدة في سوريا!
00:01 | 2025-02-03
03/02/2025 12:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
Lebanon 24
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
08:52 | 2025-02-03
03/02/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
09:15 | 2025-02-03
03/02/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
12:51 | 2025-02-03
03/02/2025 12:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:14 | 2025-02-03
بيدرسون يرحّب بتصريحات القيادة السورية بشأن أسس بناء الدولة
17:48 | 2025-02-03
ترامب: المحادثات مستمرّة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
16:25 | 2025-02-03
بالموسيقى.. هكذا يعاقب الإسرائيليون الاسرى الفلسطينيين
16:23 | 2025-02-03
فيديو للشرع خلال احتجازه في أحد السجون العراقية.. ما حقيقته؟
16:21 | 2025-02-03
آخر مفاجأة عن "أسرى حزب الله".. ماذا أعلنت "حماس"؟
16:00 | 2025-02-03
اصطدمت سيارتها بصهريج نفط.. نهاية مروعة لعائلة عراقية (فيديو)
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
04/02/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
04/02/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
04/02/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24