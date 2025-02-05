بعد تصريحات ترامب.. غرينلاند تستعد لانتخابات برلمانية مبكرة

تستعد غرينلاند، التي لفتت الأنظار مؤخرا بسبب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول احتمال سعي الولايات المتحدة للسيطرة عليها، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 11 آذار.





وصوّت أعضاء البرلمان في العاصمة نوك يوم الثلاثاء لصالح مقترح رئيس الوزراء موته بي إيجيده لتقديم موعد الانتخابات إلى 11 آذار، بدلا من الموعد المحدد مسبقا في أوائل نيسان.

Advertisement

وفي منشور له على فيسبوك، شدد إيجيده على خطورة الوضع، قائلا: "نحن نعيش في فترة خطيرة، لم يسبق أن مررنا بمثلها في بلادنا".



ورغم أن القوانين الانتخابية في غرينلاند تفرض عادة فترة لا تقل عن 6 أسابيع بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها، أكد إيجيده أن الظروف الحالية تستدعي تبكير موعد الاقتراع.



وكان من المقرر أن تُجرى انتخابات البرلمان في نوك في موعد أقصاه 6 نيسان، وذلك مع مرور 4 سنوات على آخر انتخابات.