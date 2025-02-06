في خليج عدن... البحرية الصينية تحبط هجوم قراصنة على سفينة تجارية

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس أن سفينة تابعة للبحرية الصينية منعت هجوما محتملا للقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن.ووفقا لبيان نشرته الدفاع الصينية في حسابها الرسمي في شبكة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، فإن سفينة تابعة للبحرية الصينية كانت ترافق السفينة التجارية "تشويسون" لدى عبورها خليج عدن في الأول من فبراير، حيث أبعدت عن السفينة زورقين خفيفين كانا يقتربان منها ويشتبه بوجود قراصنة على متنهما.وقال البيان إنه "بعد سلسلة من إجراءات التحذير والتخويف، تم إبعاد سفينتي القراصنة المفترضين بنجاح".وكانت الصين أعلنت في ديسمبر الماضي عن إرسال أسطول جديد تابع لبحريتها لمتابعة مهمة مرافقة السفن المدنية في خليج عدن والمياه قبالة الصومال.ولم تستبعد وزارة الدفاع اليابانية في تقريرها السنوي، "الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2024" خطر وقوع زيادة جديدة في أعمال القرصنة في المنطقة إذا لم يتخذ المجتمع الدولي تدابير مشددة مناسبة لمكافحتها. (روسيا اليوم)