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عربي-دولي

كان على متنها 10 أشخاص.. رصد حطام "الطائرة الأميركية" في ألاسكا على بحر متجمد

Lebanon 24
08-02-2025 | 00:24
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أكدت السلطات الأميركية، أمس الجمعة، أنه تم تحديد مكان طائرة ركاب صغيرة تحطمت في غرب ألاسكا كانت في طريقها إلى مدينة نوم على بحر متجمد ولقي الـ10 أشخاص الذين كانوا على متنها حتفهم.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الأميركية مايك ساليرنو إن رجال الإنقاذ كانوا يبحثون في آخر موقع معروف للطائرة بواسطة مروحية عندما رصدوا الحطام.
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وكانت الطائرة التابعة لشركة "بيرينغ آير"، وهي طائرة ذات محرك توربيني واحد، متجهة من أونالاكليت إلى مدينة نوم بعد ظهر الخميس وعلى متنها 9 ركاب وطيار عندما اختفت، حسبما أفادت إدارة السلامة العامة في ألاسكا.

وقال ديفيد أولسون، مدير العمليات في شركة "بيرينغ آير" إن الطائرة وهي من طراز "سيسنا كارافان" غادرت أونالاكليت الساعة 0237 من مساء الخميس، وفقد المسؤولون الاتصال بها بعد أقل من ساعة.

يشار إلى أن تلك المنطقة دائما ما تتعرض لهبوب عواصف ثلجية مفاجئة ورياح عاتية في فصل الشتاء، وطلبت السلطات من السكان عدم تشكيل فرق بحث خاصة لأن الطقس كان خطيرا للغاية.

ويمثل اختفاء هذه الطائرة ثالث حادث طيران أميركي كبير في غضون 8 أيام.(سكاي نيوز)

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