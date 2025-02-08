في مصر... حادث سير مروع بين 3 سيارات يودي بحياة 9 أشخاص

لقي 9 مصريين مصرعهم في حادث تصادم مروع على أحد الطرق الرئيسية في محافظة المنيا جنوب البلاد.





وعلى الفور دفعت السلطات الصمرية بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ حيث تبيّن أن تصادما وقع بين سيارة نقل وسيارتين. (العربية)

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