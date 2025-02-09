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الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من "محور نتساريم" في غزة

Lebanon 24
09-02-2025 | 01:09
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بدأ الجيش الإسرائيلي، السبت، الانسحاب من محور نيتساريم وسط غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
 
 
وقام الجيش الإسرائيلي بإخلاء كامل للمباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، كجزء من إتمام المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد 22 يومًا من بدايته.
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المواقع التي سيتم إخلائها بمحور نتساريم تقع شرق محور صلاح الدين.

وأضافت أن إخلاء نتساريم يعني عدم تواجد الجيش الإسرائيلي شمال القطاع، مضيفة أن المحور كان عنصراً مهماً بالنسبة لطموحات المستوطنين الراغبين في العودة والاستيطان شمال القطاع.

ووفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، من المتوقع أن يستكمل الجيش انسحابه من محور نتساريم، الأحد، بحسب ما ذكرت صحيفة هاآرتس.


وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت من مواقعها في الجزء الشمالي من محور نتساريم الأسبوع الماضي، حيث سمحت للنازحين من غزة بالعودة إلى شمال القطاع سيرا على الأقدام عبر الطريق الساحلي وبالمركبات على طريق صلاح الدين.

واحتفظ الجيش الإسرائيلي ببعض المواقع على الجانب الشرقي من طريق صلاح الدين، أقرب إلى الحدود مع إسرائيل.

ووفقاً للاتفاق، ففي اليوم الواحد والعشرين من وقف إطلاق النار، ستنسحب إسرائيل من الممر بأكمله الذي يقسم القطاع وتحتفظ فقط بوجود في منطقة عازلة تصل إلى حوالي كيلومتر واحد داخل غزة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة أيضا في محور فيلادلفيا عند الحدود بين مصر وغزة، وبموجب الاتفاق، تحتاج إسرائيل إلى إكمال انسحابها من فيلادلفيا في اليوم الخمسين من وقف إطلاق النار. (سكاي نيوز عربية)
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