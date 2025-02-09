Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني يستعيد المسعودية

Lebanon 24
09-02-2025 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1318139-638747405039738521.jpeg
Doc-P-1318139-638747405039738521.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني استعادة السيطرة على مدينة المسعودية الواقعة في شمال ولاية الجزيرة وعلى مشارف ولاية الخرطوم، إذ تبعد نحو 50 كيلومتراً فقط من وسط العاصمة.
أتى هذا، بعدما أعلن الجيش في وقت سابق اليوم، إحراز تقدم كبير في مختلف المحاور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد.
Advertisement

فقد أكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، في بيان، اليوم الأحد، أنها تقدمت في مختلف المحاور، مشيرة إلى "هروب عناصر الدعم السريع".

وكان الجيش حقق خلال الفترة الماضية مكاسب كبيرة، وتقدم مؤخرا من أجل السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم، ما عكس مسار الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وأكثر من 12 مليون نازح منذ اندلاعها في نيسان 2023.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2025-02-09
17:33 | 2025-02-09
16:45 | 2025-02-09
16:36 | 2025-02-09
16:20 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24