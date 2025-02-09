الجيش السوداني يستعيد المسعودية

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني استعادة السيطرة على مدينة المسعودية الواقعة في شمال ولاية الجزيرة وعلى مشارف ولاية الخرطوم، إذ تبعد نحو 50 كيلومتراً فقط من وسط العاصمة.

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أتى هذا، بعدما أعلن الجيش في وقت سابق اليوم، إحراز تقدم كبير في مختلف المحاور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد.فقد أكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، في بيان، اليوم الأحد، أنها تقدمت في مختلف المحاور، مشيرة إلى "هروب عناصر الدعم السريع".وكان الجيش حقق خلال الفترة الماضية مكاسب كبيرة، وتقدم مؤخرا من أجل السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم، ما عكس مسار الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وأكثر من 12 مليون نازح منذ اندلاعها في نيسان 2023.