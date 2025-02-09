Advertisement

إقتصاد

القرار دخل حيز التنفيذ.. لا "بنسات" بعد اليوم في أميركا

Lebanon 24
09-02-2025 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1318171-638747652426585391.png
Doc-P-1318171-638747652426585391.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تغريدة حول "البنس" الأميركي عقب تسلم الإدارة الأميركية الجديدة، ها هو قرار وقف سك "البنس" الذي طالبت به وزارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك يدخل حيز التنفيذ بعد قرار من الرئيس الأميركي دونالد بوقف سكه.
Advertisement
 
فقد وجه ترامب وزارة الخزانة بالتوقف عن سك بنسات جديدة، مشيرا إلى تكلفة إنتاج العملة التي تبلغ قيمتها سنتا واحدا، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" اليوم الإثنين.
 
وكتب الرئيس في منشور ليلة الأحد على موقع "تروث سوشيال" الخاص به: "لفترة طويلة جداً، سكّت الولايات المتحدة بنسات كلفتنا حرفياً أكثر من 2 سنت. هذا إسراف كبير!".

كما تابع قائلاً "وجهت وزير الخزانة الأميركي بالتوقف عن إنتاج بنسات جديدة". وأضاف "دعونا ننتزع النفايات من ميزانية دولنا العظيمة، حتى لو كانت بنسا واحدا في كل مرة".
 
وركزت إدارة ترامب الجديدة بشكل حاد على خفض التكاليف، واستهداف وكالات بأكملها وشرائح كبيرة من القوى العاملة الفيدرالية للفصل.
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2025-02-10
04:14 | 2025-02-10
04:11 | 2025-02-10
03:55 | 2025-02-10
03:48 | 2025-02-10
03:30 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24