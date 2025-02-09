القرار دخل حيز التنفيذ.. لا "بنسات" بعد اليوم في أميركا

بعد تغريدة حول "البنس" الأميركي عقب تسلم الإدارة الأميركية الجديدة، ها هو قرار وقف سك "البنس" الذي طالبت به وزارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك يدخل حيز التنفيذ بعد قرار من الرئيس الأميركي دونالد بوقف سكه.

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فقد وجه ترامب وزارة الخزانة بالتوقف عن سك بنسات جديدة، مشيرا إلى تكلفة إنتاج العملة التي تبلغ قيمتها سنتا واحدا، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" اليوم الإثنين.

وكتب الرئيس في منشور ليلة الأحد على موقع "تروث سوشيال" الخاص به: "لفترة طويلة جداً، سكّت الولايات المتحدة بنسات كلفتنا حرفياً أكثر من 2 سنت. هذا إسراف كبير!".



كما تابع قائلاً "وجهت وزير الخزانة الأميركي بالتوقف عن إنتاج بنسات جديدة". وأضاف "دعونا ننتزع النفايات من ميزانية دولنا العظيمة، حتى لو كانت بنسا واحدا في كل مرة".

وركزت إدارة ترامب الجديدة بشكل حاد على خفض التكاليف، واستهداف وكالات بأكملها وشرائح كبيرة من القوى العاملة الفيدرالية للفصل.