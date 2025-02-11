الجيش الإسرائيلي يدرس البقاء الدائم في مخيمات الضفة

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش الإسرائيلي يدرس احتمال بقاء قواته بشكل دائم في مخيمات اللاجئين لأول مرة في الضفة الغربية، وسط تصاعد الوضع الأمني في المنطقة.ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث تتركز الأنظار على احتمالية انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية "الجدار الحديدي" لمكافحة العنف في شمال الضفة الغربية.وفقًا للتقرير، تقوم القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بتقييم الوضع في المنطقة، مع النظر في تخصيص كتيبة من الجنود للعمل بشكل دائم في مخيمات اللاجئين في مدينتي طولكرم ونور الشمس لمدة عدة أشهر. كما تراجع القيادة إمكانية إنشاء مواقع للوجود الفوري داخل المخيمات.ووفقًا للصحيفة، يتوقع أن تكون هذه الكتيبة من لواء إفرايم الإقليمي، مع هدف رئيسي هو تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي بشكل مستمر في المنطقة. في السابق، كان الجيش يعتمد على المعلومات الاستخبارية وحالة الكتائب في المنطقة المستهدفة، لكن إذا نجحت خطة إنشاء كتيبة مخصصة للعمل في المخيمات، فإنها ستسمح للقوة العسكرية بالتحرك بسرعة في مواجهة التطورات الأمنية والنشاط العنيف. (ارم نيوز)