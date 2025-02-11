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الحكومة الفلسطينية تعلن البدء في إنشاء مراكز إيواء بغزة

Lebanon 24
11-02-2025 | 15:04
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أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، البدء في إنشاء مراكز إيواء في قطاع غزة وإرسال الأدوية، وتعيين مئات المهندسين لحصر أضرار الإبادة الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا.

جاء ذلك في ختام جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان للحكومة الفلسطينية وصل الأناضول.
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وقال البيان: "ناقش مجلس الوزراء تدخلات الحكومة الطارئة في قطاع غزة، والتقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة".

وأضاف: "من أبرز تلك التدخلات البدء بإنشاء مراكز إيواء جديدة مزودة بالخدمات الأساسية، واستكمال العمل على تعيين حوالي 700 مهندس ميداني في مجالات حصر الأضرار وإدارة الركام وترميم الوحدات المتضررة جزئيًا والمقدرة بحوالي 60 ألف وحدة".

وأشار إلى "إطلاق وزارة العمل برنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل".

كما تتضمن التدخلات "توفير 21 سيارة إسعاف وكوادر بشرية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، وإدخال شحنات من الأدوية جرى شحنها من مخازن وزارة الصحة في الضفة (دون تحديد آلية إرسالها)، ومواصلة سلطة المياه العمل على إصلاح خطوط المياه الرئيسية". (الاناضول)
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