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عربي-دولي

ممثل سوريّ: هذا هو السبب الحقيقي لسقوط بشار الأسد (فيديو)

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:39
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قال الممثل السوريّ مازن الناطور إنّ سبب سقوط بشار الأسد هو ضعف القوّات السوريّة وفُقدان المصداقية والحلفاء.
 
 
وأشار إلى أنّ "قوّات المعارضة السوريّة التي خسرت أولادها وقُتِلوا كانت تستعدّ لهذه المعركة، على الرغم من إمكانياتها المتواضعة، وقد انتصرت". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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