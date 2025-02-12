ممثل سوريّ: هذا هو السبب الحقيقي لسقوط بشار الأسد (فيديو)

قال الممثل السوريّ مازن الناطور إنّ سبب سقوط بشار الأسد هو ضعف القوّات السوريّة وفُقدان المصداقية والحلفاء.

وأشار إلى أنّ "قوّات المعارضة السوريّة التي خسرت أولادها وقُتِلوا كانت تستعدّ لهذه المعركة، على الرغم من إمكانياتها المتواضعة، وقد انتصرت". (رصد لبنان 24)