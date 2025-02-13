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العثور على 29 جثة أخرى لمهاجرين في ليبيا

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:13
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أكد مسؤول أمني لوكالة "رويترز" الخميس، أن السلطات الليبية عثرت على 29 جثة أخرى على الأقل لمهاجرين في مقبرة جماعية جنوب شرقي البلاد، ليصل إجمالي الجثث التي تم انتشالها إلى 57، بعد أن أعلن النائب العام في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن العثور على 28 جثة شمالي الكفرة، وهي منطقة صحراوية نائية تقع على بعد حوالي 1700 كيلومتر من العاصمة طرابلس.
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وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الاثنين، بأن الجثث التي تم العثور عليها في مقبرتين جماعيتين في ليبيا تحمل آثار طلقات نارية. ومن جهته، صرح محمد فضيل، رئيس أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الصحراوية، بأنه يتوقع العثور على مزيد من المقابر الجماعية. وأضاف أنه تم ترقيم الجثث وأخذ عينات منها لإجراء فحوص الحمض النووي بحضور النيابة العامة والبحث الجنائي.

تستمر التحقيقات للكشف عن ملابسات هذه الحادثة المأساوية وسط تنامي عمليات الهجرة غير الشرعية في المنطقة. (ارم نيوز)
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