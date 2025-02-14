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عربي-دولي

سفارات أميركا تستعد لخفض عدد الموظفين

Lebanon 24
14-02-2025 | 00:26
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أفادت مصادر مطلعة لرويترز يوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلبت من السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم الاستعداد لتقليص عدد الموظفين في إطار مساعيه لإجراء تغييرات في السلك الدبلوماسي.
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وأضافت المصادر أن بعض السفارات تلقت توجيهات للنظر في خفض أعداد الموظفين الأميركيين والمحليين بنسبة 10% لكل منهما. 

من المقرر أن ترسل السفارات قوائم بالموظفين إلى وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة، التي ستحدد بعدها الإجراءات المناسبة. وتجدر الإشارة إلى أن السفارات الأميركية توظف دبلوماسيين وموظفين محليين، وغالباً ما يتكون معظم الموظفين المحليين من مواطني البلد المضيف.

وفي سياق آخر، أكد مسؤول أميركي أن نحو 60 متعاقدًا في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية، قد تم إنهاء خدماتهم في الأسابيع الأخيرة، مع احتمال لتسريح المزيد من الموظفين من مكاتب أخرى.

هذه التحركات تأتي في وقت يحاول فيه ترامب إعادة تشكيل السلك الدبلوماسي الأميركي، حيث أصدر يوم الأربعاء الماضي أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بالإصلاحات في البعثات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الأمين والفعال" لأجندته في السياسة الخارجية. (الحرة)
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