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عربي-دولي

بشأن الإفراج عن كل الأسرى... ترامب: على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله

Lebanon 24
15-02-2025 | 08:17
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى، وذلك بعد إتمام الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس اليوم السبت.
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وأكد أن الولايات المتحدة ستدعم قرار إسرائيل الذي ستتخذه.

كما أضاف أن "حماس أطلقت للتو سراح ثلاثة رهائن من غزة، بما في ذلك مواطن أميركي. ويبدو أنهم في حالة جيدة! وهذا يختلف عن بيانهم الأسبوع الماضي بأنهم لن يطلقوا سراح أي من الرهائن".

وفي الأمس قال الرئيس الأميركي إنه سيتخذ موقفا متشددا اليوم بشأن غزة، حيث يسري وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف ترامب أن على حركة حماس إطلاق سراح "جميع الرهائن"، لكنه لم يفسر قصده بـ"الموقف المتشدد".

كما كان ترامب توعّد الحركة الفلسطينية بـ"الجحيم" إذا لم تفرج بحلول السبت عن "جميع الأسرى" الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في قطاع غزة.
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