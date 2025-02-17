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عربي-دولي

سفينة كندية تعبر مضيق تايوان.. والصين تتهم أوتاوا بإثارة التوترات

Lebanon 24
17-02-2025 | 00:46
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ندد الجيش الصيني الاثنين بمرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلا إن ذلك "يقوض السلام والاستقرار" الإقليميين.

في السنوات الأخيرة، عززت بكين ضغوطها على الجزيرة التي تطالب بالسيادة عليها وزادت من مناوراتها العسكرية في المياه المحيطة بها، وقالت إنها لا تستبعد استخدام القوة لإعادة الجزيرة إلى السيادة الصينية.
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ومرت سفينة حربية كندية عبر المضيق الأحد، وفقا للسلطات التايوانية. وسلكت سفينتان أميركيتان المسار نفسه قبل أيام.

وقال لي شي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، إن ذلك "يثير اضطرابات في شكل متعمد ويقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان".


وأشار في بيان إلى أن الصين نشرت قوات بحرية وجوية لمراقبة مرور السفينة، مضيفا أن الجيش "سيواجه بحزم أي تهديدات واستفزازات".

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح الاثنين أنها رصدت 41 طائرة وتسع سفن عسكرية صينية قرب تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتمر سفن الولايات المتحدة وحلفائها عبر مضيق تايوان بشكل منتظم للحفاظ على مكانته بوصفه طريقَ شحنٍ دوليّا.

في 10 شباط دخلت إلى المضيق سفينتان أميركيتان هما مدمرة وسفينة مخصصة لأبحاث علوم المحيطات. وكانت الصين قد نددت بـ"إشارة سيئة" تشجع أنصار استقلال الجزيرة وتزيد "المخاطر الأمنية" في المنطقة.

وكان ذلك أول مرور لسفن تابعة للبحرية الأميركية منذ أن تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني. (العربية)
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