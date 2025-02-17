14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-11
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استشهد في صيدا.. "المؤتمر العام للأحزاب العربية" يدين اغتيال محمد شاهين
Lebanon 24
17-02-2025
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، في بيان، "قيام عصابات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال القائد في كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد إبراهيم شاهين بمسيرة استهدفت سيارته ظهر اليوم في مدينة صيدا جنوب لبنان".
Advertisement
واعتبرت ان "هذه الجريمة الغادرة والجبانة، تظهر الطبيعة العدوانية والإجرامية لقادة الكيان الغاصب، الذي يعتاش على هذه الجرائم والانتهاكات ولا يلتزم بأي معاهدات أو مواثيق ، وما زال مستمرًا في انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان في تصعيد خطير يهدف إلى زرع البلبلة وخلط الأوراق للنيل من المقاومة وحاضنتها وقادتها".
وقالت: "إن صمت الدول الراعية للاتفاق وعلى راسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا مطالبة بموقف واضح وصريح لإدانة هذه الانتهاكات المتكررة ووضع حد لجرائم هذا العدو وصلفه".
وختمت: "إن ارتقاء الشهيد البطل على ارض لبنان ما هو إلا تأكيد على وحدة المقاومة في كل الأقطار ووحدة الدم، وما هذه الدماء الزكية لقادة المقاومة في لبنان وفلسطين إلا تعبير حقيقي على أن قدر شعوبنا هو الاتحاد على مبدأ المقاومة حتى تحرير الأرض، وهذه الاعتداءات تزيد مقاومينا إصرارًا على استكمال المسيرة وتحقيق النصر المؤزر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
ستكون الأقوى منذ سنوات.. بعد "أسيل" استعدوا للعاصفة "رنيم": ثلوج وموجة صقيع اعتبارا من هذا الموعد
00:11 | 2025-02-17
17/02/2025 12:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
Lebanon 24
بعدما تمنت الارتباط بشاب ملتزم دينيا.. تامر حسني بأول ردّ حاسم على تصريحات طليقته بسمة بوسيل (صور)
04:20 | 2025-02-17
17/02/2025 04:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
بحضور طليقها.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء مميزة (صور)
03:50 | 2025-02-17
17/02/2025 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
08:29 | 2025-02-17
17/02/2025 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر تكشف... هذا هو المُستهدف في صيدا (صور)
Lebanon 24
مصادر تكشف... هذا هو المُستهدف في صيدا (صور)
05:00 | 2025-02-17
17/02/2025 05:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2025-02-17
ملك الأردن يتحدث عن ثلاث لاءات بشأن القضية الفلسطينية!
16:28 | 2025-02-17
رسالة كشفتها.. طلبان من الشرع لقائد "قسد"!
16:12 | 2025-02-17
اشتباكات بالـ RPG والقنابل.. الأمن المصري يفتك بأخطر بؤرة إجرامية في الصعيد
16:07 | 2025-02-17
في العراق.. مشاريع كبرى مع شركات عالمية لاستثمار الغاز
16:00 | 2025-02-17
هل تتخلى "حماس" عن حكم قطاع غزة؟
15:54 | 2025-02-17
هل ترغب واشنطن في السيطرة على غزة؟ سيناتور أميركي يُجيب
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
17/02/2025 23:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
17/02/2025 23:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
17/02/2025 23:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24