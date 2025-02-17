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عربي-دولي

استشهد في صيدا.. "المؤتمر العام للأحزاب العربية" يدين اغتيال محمد شاهين

Lebanon 24
17-02-2025 | 14:06
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دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، في بيان، "قيام عصابات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال القائد في كتائب القسام  "الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد إبراهيم شاهين بمسيرة استهدفت سيارته ظهر اليوم في مدينة صيدا جنوب لبنان".
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واعتبرت ان "هذه الجريمة الغادرة والجبانة، تظهر الطبيعة العدوانية والإجرامية لقادة الكيان الغاصب، الذي يعتاش على هذه الجرائم والانتهاكات ولا يلتزم بأي معاهدات أو مواثيق ، وما زال مستمرًا في انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان في تصعيد خطير يهدف إلى زرع البلبلة وخلط الأوراق للنيل من المقاومة وحاضنتها وقادتها".

وقالت: "إن صمت الدول الراعية للاتفاق وعلى راسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا مطالبة بموقف واضح وصريح لإدانة هذه الانتهاكات المتكررة ووضع حد لجرائم هذا العدو وصلفه".

وختمت:  "إن ارتقاء الشهيد البطل على ارض لبنان ما هو إلا تأكيد على وحدة المقاومة في كل الأقطار ووحدة الدم، وما هذه الدماء الزكية لقادة المقاومة في لبنان وفلسطين إلا تعبير حقيقي على أن قدر شعوبنا هو الاتحاد على مبدأ المقاومة حتى تحرير الأرض، وهذه الاعتداءات تزيد مقاومينا  إصرارًا على استكمال المسيرة وتحقيق النصر المؤزر".
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