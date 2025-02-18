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عربي-دولي

ترامب يعلن القضاء على أحد قادة تنظيم "القاعدة" في سوريا

Lebanon 24
18-02-2025 | 01:05
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية نفذت ضربة جوية محدودة استهدفت أحد قادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا.

وكتب ترامب على موقع "تروث" : "في نهاية هذا الأسبوع، نفذت القوات الأميركية غارة جوية دقيقة ضد أحد أعضاء تنظيم القاعدة في سوريا. كان الزعيم الإرهابي يعمل مع تنظيم القاعدة في جميع أنحاء المنطقة".
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وأشاد ترامب بجهود قائد القيادة المركزية الأمريكية (سينيتكوم) مايكل كوريللا والجيش الأميركي على تنفيذ العملية بنجاح.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم الاثنين الماضي، مقتل قيادي كبير في تنظيم "حراس الدين" التابع لـ "القاعدة" الإرهابي إثر غارة جوية شنتها مقاتلاتها شمال غرب سوريا. (روسيا اليوم)
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