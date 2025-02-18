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كشف روجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة "بينك فلويد"، عن خطط فلاديمير زيلينسكي للهروب من أوكرانيا. وقال ووترز في مقابلة مع قناة "RT": "أعتقد أنه مشغول بالبحث عن جداول الرحلات الجوية لأنه سيهرب"، مضيفًا أن المسألة هي مجرد "مسألة وقت فقط".وأشار ووترز إلى أن زيلينسكي لا يُؤخذ على محمل الجد سواء في روسيا أو في الولايات المتحدة، مما يثير الشكوك حول تأثيره الفعلي في الوضع الحالي. وأضاف أن "رئيس النظام في كييف في وضع ميؤوس منه ويجب عليه ألا يتدخل في العملية التي بدأت لحل النزاع".تأتي تصريحات ووترز في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية سلسلة من التحولات، حيث اختتمت في العاصمة السعودية، الرياض، محادثات روسية أميركية اليوم الثلاثاء، بحضور مسؤولين بارزين من الجانبين، بما في ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. (روسيا اليوم)