Advertisement

عربي-دولي

مسألة وقت.. زيلينسكي يخطط للهروب من أوكرانيا

Lebanon 24
18-02-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1322572-638755444927866299.jpg
Doc-P-1322572-638755444927866299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشف روجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة "بينك فلويد"، عن خطط فلاديمير زيلينسكي للهروب من أوكرانيا. وقال ووترز في مقابلة مع قناة "RT": "أعتقد أنه مشغول بالبحث عن جداول الرحلات الجوية لأنه سيهرب"، مضيفًا أن المسألة هي مجرد "مسألة وقت فقط".
Advertisement

وأشار ووترز إلى أن زيلينسكي لا يُؤخذ على محمل الجد سواء في روسيا أو في الولايات المتحدة، مما يثير الشكوك حول تأثيره الفعلي في الوضع الحالي. وأضاف أن "رئيس النظام في كييف في وضع ميؤوس منه ويجب عليه ألا يتدخل في العملية التي بدأت لحل النزاع".

تأتي تصريحات ووترز في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية سلسلة من التحولات، حيث اختتمت في العاصمة السعودية، الرياض، محادثات روسية أميركية اليوم الثلاثاء، بحضور مسؤولين بارزين من الجانبين، بما في ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-02-19
03:28 | 2025-02-19
03:23 | 2025-02-19
03:20 | 2025-02-19
02:40 | 2025-02-19
02:30 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24