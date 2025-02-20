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عربي-دولي

بوتين يتصل بولي العهد السعودي ويشكره على استضافة المحادثات

Lebanon 24
20-02-2025 | 12:45
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قالت وكالة أنباء روسيا ريا نوفوستي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشكره على استضافة المحادثات مع أميركا، وكان بوتين قد قال إن القيادة السعودية وفّرت مناخ جيد للمباحثات.
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في هذه الأثناء، أكد بوتين، والأمير محمد بن سلمان في الاتصال الذي جمع بينهما على أهمية استقرار أسواق النفط والتعاون ضمن أوبك+، كما بحثا التعاون الثنائي بين البلدين.
في سياق متصل، تقول روسيا إن المباحثات الروسية - الأميركية تعد بداية لحل المشكلات العالمية التي خلقتها الإدارة الأميركية السابقة، طبقاً لما ذكرته ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.
وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استضافت السعودية في مدينة الرياض، محادثات بين روسيا وأميركا، وذلك في إطار مساعي السعودية لتعزيز الأمن والسلام في العالم. (العربية)
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