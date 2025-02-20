من حماس.. بيان "غامض" بعد حادث تفجير الحافلات في تل أبيب

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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، بيانا مقتضبًا غامضًا بعد عمليات التفجير المتزامنة التي وقعت في تل أبيب.وقالت كتائب القسام - كتيبة طولكرم، في تصريح عبر حسابها على موقع تيليغرام: "ثأر الشهداء لا يُنسى ما دام المحتل موجودًا على أرضنا".وجاءت هذه التغريدة، المقتضبة والغامضة، بعد أن كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن وجود عبارة "انتقام من طولكرم" على إحدى العبوات التي تم تفكيكها قبل انفجارها.ويواصل الجيش الاسرائيلي عملياته العسكرية في مناطق شمالي الضفة الغربية، ومنها طولكرم، التي دمّر فيها عددًا كبيرًا من المنازل والشوارع منذ اقتحامه لها قبل 25 يومًا.وقال مصدر أمني إسرائيلي: "تم العثور على تزن بين 4 و5 كيلوغرامات، كانت معدّة للانفجار صباح الغد بهدف قتل مئات المدنيين".وأضاف: "تحقق أجهزة الأمن في الاشتباه بأن عناصر من الضفة الغربية هم من وضعوا القنابل التي كان من المفترض أن تنفجر في الصباح"، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي. (ارم نيوز)