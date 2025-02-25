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عربي-دولي

معظمهم من النساء والأطفال.. 21 قتيلاً نتيجة سيول عاتية في أفغانستان

Lebanon 24
25-02-2025 | 15:57
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قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إنّ "ما لا يقل عن 21 شخصا من عائلتين لقوا حتفهم جراء سيول في إقليم فرح بغرب البلاد".

وأوضح المتحدث عبد المتين قانع: "من بين الضحايا نساء وأطفال، وهناك خمسة آخرون أصيبوا بجروح".
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وأضاف قانع أن "أفراد العائلتين كانوا في نزهة بقرية كوجار في منطقة بوشثكوه، يتسلقون جبلا عندما هطلت الأمطار الغزيرة وضربت عاصفة برد شديدة".

وتشهد أغلب مناطق أفغانستان هطول أمطار غزيرة منذ يوم الاثنين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية تساقط أمطار متفرقة في 32 مقاطعة في البلاد، محذرة من سوء الأحوال الجوية.
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