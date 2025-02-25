معظمهم من النساء والأطفال.. 21 قتيلاً نتيجة سيول عاتية في أفغانستان

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وأوضح المتحدث عبد المتين قانع: "من بين الضحايا نساء وأطفال، وهناك خمسة آخرون أصيبوا بجروح".وأضاف قانع أن "أفراد العائلتين كانوا في نزهة بقرية كوجار في منطقة بوشثكوه، يتسلقون جبلا عندما هطلت الأمطار الغزيرة وضربت عاصفة برد شديدة".وتشهد أغلب مناطق أفغانستان هطول أمطار غزيرة منذ يوم الاثنين.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية تساقط أمطار متفرقة في 32 مقاطعة في البلاد، محذرة من سوء الأحوال الجوية.