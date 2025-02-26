ترامب: بوتين "شخص ذكي جدا"

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي جدا"، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.وأضاف ترامب: "ليس بوسعي أن أضمن ذلك، إذ أنه قد تكون هناك أمور مفاجئة في الصفقات، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق لدينا".يذكر أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين في 12 شباط الجاري، وذلك لأول مرة بعد سنوات من غياب الاتصالات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)