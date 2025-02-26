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عربي-دولي

ترامب: بوتين "شخص ذكي جدا"

Lebanon 24
26-02-2025 | 15:10
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي جدا"، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وأضاف ترامب: "ليس بوسعي أن أضمن ذلك، إذ أنه قد تكون هناك أمور مفاجئة في الصفقات، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق لدينا".
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يذكر أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين في 12 شباط الجاري، وذلك لأول مرة بعد سنوات من غياب الاتصالات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

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