بعد خسائرها الفادحة.. كوريا الشمالية تعزز وجودها العسكري في روسيا

Advertisement

وقال المسؤول في وكالة الاستخبارات الوطنية في سيول إنّ "الجيش الكوري الشمالي، بعد فترة هدوء استمرت نحو شهر، أعيد نشره على خطوط المواجهة في كورسك... يبدو أنّ بعض عمليات نشر القوات الإضافية تمّت بالفعل"، مشيرا إلى أنّ "الحجم الدقيق للعملية لا يزال قيد التقييم".وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت التقارير حول مشاركة كوريا الشمالية في الصراع الروسي الأوكراني. وفي تشرين الاول 2024، أفادت الاستخبارات الكورية الجنوبية بأن بيونغ يانغ أرسلت حوالي 12 ألف جندي لدعم روسيا، مع وجود 1500 منهم بالفعل في روسيا للتدريب قبل الانتشار على الجبهات.في كانون الاول 2024، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت في استخدام أعداد كبيرة من القوات الكورية الشمالية في هجماتها بمنطقة كورسك.وأشارت تقارير إلى أن هذه القوات تكبدت خسائر فادحة، مما أدى إلى عودتها للتدريب لتصحيح الأخطاء. (ارم نيوز)