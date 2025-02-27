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إقتصاد

بعد رفضها خطة ترامب.. هكذا تريد إسرائيل أن تحاسب مصر

Lebanon 24
27-02-2025 | 03:53
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل سترفع أسعار الغاز الذي تبيعه لمصر ردا على رفض القاهرة المشاركة في مستقبل خطة والموافقة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" إنه على خلفية التقارير التي تتحدث عن تعزيز الجيش المصري وجوده في سيناء ورفض مصر المشاركة في مستقبل قطاع غزة، سعت القاهرة إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي. ووافقت إسرائيل، لكنها طالبت برفع السعر، وهو ما أثار غضبا في مصر، حيث أكدوا أن الأمر كان ابتزازا سياسيا.
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فيما قال موقع "حداشوت كيبا" (Kipa) الإخباري الإسرائيلي، إن مصر فوجئت بالشرط الذي وضعته إسرائيل، بزيادة السعر بنسبة 40%، مما أشعل غضب المصريين، وأكدوا أن إسرائيل تحاول ابتزازهم سياسياً بشأن غزة. (روسيا اليوم)

إقتصاد

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