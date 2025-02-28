وبخه وطرده.. مواجهة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض (فيديو)

وكان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تصبح لهجتهما قوية تجاه بعضهما البعض، حيث قال ترامب لزيلينسكي: "أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة، إما أن تبرموا اتفاقا أو أننا سنبتعد".وأضاف: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".كما نقلت الصحفية في "سي إن إن" كايتلان كولينز على حسابها في منصة "إكس" بعض تفاصيل المواجهة، حيث قالت: "الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس والرئيس زيلينسكي كانوا يتبادلون أطراف الحديث في المكتب البيضاوي".وتابعت: "طلب زيلينسكي من فانس القدوم إلى أوكرانيا، فيما اتهمه فانس بالقيام بجولات دعائية".وأوضحت: "ردّ عليه ترامب بالقول: ليست لديك أوراق اللعب الآن، أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة".وخلال اللقاء في المكتب البيضاوي، ظهر ترامب وهو في حالة عصبية، وهو يقول لزيلينسكي إنه منح أوكرانيا الكثير من الأسلحة التي ساعدتها في الحرب ضد روسيا.وقال ترامب بشكل غاضب لزيلينسكي: "باراك أوباما منحكم الالملاءات وأنا منحتكم الجافلين (صاروخ مضاد للدروع)".ورد زيلينسكي بقوة: "أنا لست هنا لألعب الورق".واستمر ترامب في توبيخ زيلينسكي قائلا: "أنت تقامر بإطلاق حرب عالمية ثالثة، ما تفعله يتضمن قلة احترام لدولتنا".