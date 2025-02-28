مفاجأة استخباراتية في أميركا.. هذا ما حاولت الصين وروسيا فعله!

ذكرت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية، اليوم الجمعة، أن دولاً أجنبية، بما في ذلك روسيا والصين، وجّهت أجهزتها الإستخباراتية مؤخراً لتكثيف عمليات تجنيد الموظفين الفيدراليين الأميركيين العاملين في الأمن القومي، واستهداف أولئك الذين تم فصلهم أو يشعرون بأنهم قد يتم فصلهم قريبا، وذلك وفقاً لـ4 أشخاص مطلعين على المعلومات الاستخباراتية الأميركية الأخيرة حول هذه القضية.

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وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن الخصوم الأجانب حريصون على استغلال جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء عمليات تسريح جماعي للعمال في جميع أنحاء القوى العاملة الفيدرالية - وهي الخطة التي وضعها مكتب إدارة الموظفين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مصدران إن روسيا والصين تركزان جهودهما على الموظفين الذين تم فصلهم مؤخرا والذين لديهم تصاريح أمنية وموظفي الاختبار المعرضين لخطر الفصل، والذين قد يكون لديهم معلومات قيمة عن البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة والبيروقراطية الحكومية الحيوية.

كذلك، قال مصدران إن دولتين على الأقل أنشأتا بالفعل مواقع إلكترونية للتوظيف وبدأتا في استهداف الموظفين الفيدراليين بشكل عدواني على موقع "لينكد إن".

وقال مصدر آخر إن الخصوم يعتقدون أن الموظفين "في أضعف حالاتهم الآن، عاطلون عن العمل، يشعرون بالمرارة بسبب فصلهم، وما إلى ذلك".

بدوره، قال مصدر ثالث مطلع على التقييمات الأمريكية الأخيرة لشبكة CNN: "لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لرؤية أن هؤلاء العاملين الفيدراليين المهمشين الذين يتمتعون بثروة من المعرفة المؤسسية يمثلون أهدافًا جذابة بشكل مذهل لأجهزة الاستخبارات التابعة لمنافسينا وخصومنا".

ويبدو أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد ما كان في السابق يشكل مخاوف افتراضية لدى المسؤولين الحاليين والأميركيين، وهو أن عمليات الفصل الجماعي قد توفر فرصة تجنيد غنية لأجهزة الاستخبارات الأجنبية التي قد تسعى إلى استغلال الموظفين السابقين الضعفاء مالياً أو الساخطين.

وقد وجهت وزارة العدل اتهامات إلى العديد من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين السابقين بتقديم معلومات استخباراتية أميركية إلى الصين في السنوات الأخيرة.