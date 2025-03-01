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عربي-دولي
بعد أزمة تنفسية.. بيان عن صحة البابا فرنسيس
Lebanon 24
01-03-2025
|
23:37
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ما زالت حالة البابا فرنسيس مستقرة، وفق ما أعلنه الفاتيكان في بيان يوم السبت، بعد يوم من تعرضه لأزمة تنفسية خلال معركته مع الالتهاب الرئوي المزدوج.
وأمضى البابا فرنسيس فترات طويلة من السبت دون أجهزة التهوية الميكانيكية غير المتوغلة التي كان يحتاجها في البداية، في علامة على تحسن وظائف رئته.
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ولم يتعرض البابا لنوبة تقلصات الشعب الهوائية التي تعرض لها أمس الجمعة، التي تنفس فيها القيء أثناء نوبة سعال، كما أنه لم يصب بحمى أو عدوى جديدة ويتناول الطعام الصلب والقهوة بنفسه في الإفطار، ويواصل العلاج الطبيعي لجهازه التنفسي.
وكانت ردة فعل البابا (88) جيدة في مستويات تبادل الغازات حتى أثناء "الفترت الطويلة" التي تم فصل قناه التهوية عنه واستخدام الأكسجين المكمل ذي التدفق المرتفع. لكن توقع مسار مرضه ما زال تحت الملاحظة، مما يعني أن ليس خارج دائرة الخطر، وفقا لأسوشيتد برس.
وأفاد البيان: "قداسة البابا متيقظ دوما" وواع بما يحدث حوله، مضيفا أنه تناول القربان المقدس وأمضى 20 دقيقة في كنيسة صغيرة خاصة في نهاية الممر بالطابق العاشر من المستشفى التي يتلقى بها العلاج. (سكاي نيوز)
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