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عربي-دولي

مسؤول أمني سوري: انتشرنا في جرمانا.. وسنعتقل المتورطين في العنف

Lebanon 24
02-03-2025 | 16:39
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أكد مدير أمن محافظة ريف دمشق، المقدم حسام طحان، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحد، أن قوات الأمن السورية بدأت الانتشار داخل مدينة جرمانا، وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال، أحمد الخطيب، العامل في وزارة الدفاع، تسليم أنفسهم، مشيرا إلى "العمل على إلقاء القبض على المتورطين لتقديمهم للقضاء العادل".
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وقال طحان: "ستعمل قواتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح".

وأشار إلى رفض المسلحين الخارجين عن سلطة الدولة جميع الوساطات والاتفاقات، مشددا على أنه "لن تبقى بقعة جغرافية سوريّة خارج سيطرة مؤسسات الدولة، وقد لمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاوناً كبيراً".
بعد توترات خطيرة ختمتها إسرائيل بالتهديد بإمكانية التدخل لما زعمت أنها حماية الدروز فيها، عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت الفصائل المسلحة المتواجدة في المدينة أن عنصرا من الأمن الداخلي قُتل بالخطأ، بعدما دخل إلى المدينة بصفة مدنية لا عسكرية.

وقالت الفصائل إنها رفعت يدها عن القاتل، مؤكدة أنها تتعاون مع السلطات لتسليمه.

ونشبت، السبت، اشتباكات سقط فيها جرحى بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر بدأ الجمعة.
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