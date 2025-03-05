بعد حرب الرسوم.. واشنطن تبحث عن "حل وسط"

Advertisement

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إن الولايات المتحدة قد تجد "حل وسط" مع كندا والمكسيك بشأن الرسوم الجمركية.وجاء تصريح الوزير، بعد ساعات من دخول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات كندا والمكسيك حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء.وأضاف لوتنيك في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" أن الرسوم الجمركية لن تُعلَّق، لكن ترامب قد يتوصل إلى تسوية.وتابع: "أعتقد أنه سيجد طريقة. تقومون بالمزيد، وسأقابلكم في منتصف الطريق بطريقة ما".وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، تعليقًا على الرسوم الأميركية، إنها ستنسق مع كندا والدول الأخرى بشأن الرسوم الأميركية. وأضافت: قد أتحدث مع ترامب الخميس. وقد نلجأ لشركاء تجاريين جدد.وأعلنت الرئيسة المكسيكية، أن بلادها سترد على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم "جمركية وغير جمركية".وأضافت في مؤتمر صحافي: "لا يوجد سبب أو مبرر" لقرار ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك رغم تعاونها في جهود مكافحة تهريب المخدرات. (ارم)