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عربي-دولي

ماسك: زعماء أوروبا يريدون حربا أبدية في أوكرانيا

Lebanon 24
06-03-2025 | 03:34
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اعتبر المياردير الأميركي ورئيس إدارة كفاءة الحكومة الأميركية ايلون ماسك أن الزعماء الأوروبيين يريدون "حربا أبدية" في أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لتغريدة كتبها إيلون ماسك بموقع X للتواصل الاجتماعي، تعليقا على منشور لأحد المستخدمين اقتبس فيه عن رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، التي قالت إن "السلام في أوكرايا أخطر من الحرب"، حيث تابع: "إنهم يريدون حربا أبدية. كم عدد الآباء الذين سيفقدون أبناءهم؟ كم عدد الأطفال الذين سيفقدون آباءهم؟ وفقا لمنطقهم لن تنتهي أبدا".
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وكان السفير الروسي في كوبنهاغن فلاديمير باربين قد صرح في وقت سابق بأن الدنمارك تفضل الحديث عن الحرب، على الرغم من وجود فرصة لتحقيق السلام في أوكرانيا. وأشار السفير إلى أن رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدركسن قالت في مؤتمر ميونيخ للأمن، ردا على سؤال حول خطة لأوكرانيا، إن أوكرانيا "يجب أن تنتصر في الحرب".

وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، يناير الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "هدف حل النزاع الأوكراني لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق نار قصير، وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف مواصلة النزاع لاحقا، بل سلام طويل الأمد". وبحسب قوله فإن "السلطات الروسية ستواصل النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهو جوهر العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا". وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الناس وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".
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