"أُولي البأس"... تأسيس فصائل جديدة في سوريا

في الأيام القليلة الماضية، أعلنت "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا" عن تشكيل فصائل جديدة تحمل اسم "أُولي البأس".

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وتعليقاً على هذا التشكيل، قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بسام القزويني، إن تشكيل فصائل في سوريا سيؤثر سلباً على العلاقات العراقية - السورية، خاصة أنه يتزامن مع حملة السلطات السورية لملاحقة فلول نظام الأسد، لا سيما إذا ثبت دعمها من قبل فصائل عراقية.وتابع: "في حال تقديم الدعم لها من قبل فصائل عراقية، فإن ذلك يجرّ الدولة إلى دائرة الخطر، لأنه قد يؤدي إلى الاصطدام بالجهود الدولية لاستقرار سوريا، كما أنه يعرقل الجهود الرامية لتفكيك مخيم الهول، مما يبقي باب داعش مفتوحاً". (العربية)