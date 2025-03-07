أول تعليق لروسيا بعد الأحداث "العنيفة" في الساحل السوري

Advertisement

أكد الكرملين، الجمعة، أن الوضع الأمني للعسكريين الروس في سوريا لم يتأثر بالاشتباكات الدائرة في مدينة اللاذقية الساحلية، حيث تقع قاعدة حميميم الجوية التابعة لروسيا.ونقلت وكالة "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، قوله إن "الأمن اللازم لجنودنا متوفر على المستوى المطلوب"، رافضًا التعليق على التطورات في اللاذقية، مشيرًا إلى أن "التفاصيل غير واضحة".وتشهد محافظة اللاذقية، منذ الخميس، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ الإطاحة به في الثامن من كانون الأول، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصًا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.وتواصل السلطات السورية الجديدة حملات أمنية لملاحقة "فلول النظام" السابق، لا سيما في المناطق التي يقطنها العلويون في وسط وغرب البلاد.في غضون ذلك، تجري روسيا محادثات مع الحكومة السورية الجديدة للحفاظ على وجودها العسكري، بما في ذلك قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، بعد سنوات من دعمها العسكري للأسد في مواجهة المعارضة السورية. (الحرة)