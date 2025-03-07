Advertisement

عربي-دولي

المجلس الاقتصادي الأميركي: ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا

Lebanon 24
07-03-2025 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1330488-638769821061835502.png
Doc-P-1330488-638769821061835502.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب يدرس مجموعة واسعة من العقوبات والرسوم الجمركية ضد روسيا في إطارالتسوية الأوكرانية.

وقال هاسيت في حديث لقناة "فوكس نيوز": "لدى الرئيس قائمة كاملة من الخيارات للعقوبات والرسوم الجمركية"، وذلك في تعليقه على تهديد ترامب بفرض إجراءات اقتصادية جديدة ضد روسيا.
Advertisement

وأضاف أن الرئيس "مقتنع بشدة بضرورة جلوس الجميع إلى طاولة المفاوضات"، وقال: "يمكننا تحقيق ذلك باستخدام "الجزرة والعصا". إنه يتفاوض مع الجميع ولديه قائمة كاملة من المقترحات المحتملة التي يمكنه استخدامها لإجبار الأطراف على التوصل إلى اتفاق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-03-07
16:30 | 2025-03-07
16:16 | 2025-03-07
16:06 | 2025-03-07
16:00 | 2025-03-07
15:53 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24