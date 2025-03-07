المجلس الاقتصادي الأميركي: ترامب يدرس فرض عقوبات على روسيا

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أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب يدرس مجموعة واسعة من العقوبات والرسوم الجمركية ضد روسيا في إطارالتسوية الأوكرانية.وقال هاسيت في حديث لقناة "فوكس نيوز": "لدى الرئيس قائمة كاملة من الخيارات للعقوبات والرسوم الجمركية"، وذلك في تعليقه على تهديد ترامب بفرض إجراءات اقتصادية جديدة ضد روسيا.وأضاف أن الرئيس "مقتنع بشدة بضرورة جلوس الجميع إلى طاولة المفاوضات"، وقال: "يمكننا تحقيق ذلك باستخدام "الجزرة والعصا". إنه يتفاوض مع الجميع ولديه قائمة كاملة من المقترحات المحتملة التي يمكنه استخدامها لإجبار الأطراف على التوصل إلى اتفاق".