قريبا.. الصين وروسيا وإيران تجري مناورات بحرية مشتركة قبالة السواحل الإيرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد أن قوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية تعتزم إجراء مناورات مشتركة في المحيط الهندي شهر مارس الحالي.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وكالة "شينخوا"، أن المناورات التي سيطلق عليها "حزام الأمن-2025"، ستجري في مناطق بالقرب من ميناء تشابهار في جنوب شرق إيران، وأضافت أن الأسطول الصيني سيتضمن مدمرة وسفينة إمداد.وأوضحت الدفاع الصينية أن خطة المناورات تشمل تدريبات على ضرب أهداف بحرية والسيطرة على الأضرار وكذلك عمليات البحث والإنقاذ المشتركة.وتهدف المناورات إلى تعزيز الثقة العسكرية المتبادلة والتعاون العملي بين القوات البحرية للدول المشاركة، حسب "شينخوا".بدورها، ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن المناورات تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، وستشمل المشاركة الإيرانية فيها سفنا للقوات البحرية للجيش الايراني والحرس الثوري، بالإضافة إلى قوات البحرية.يذكر أن "الحزام الأمني 2025" ستكون خامس مناورة بحرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران منذ العام 2019. (روسيا اليوم)