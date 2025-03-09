تضم عناصر أمن.. العثور على مقبرة جماعية قرب القرداحة السورية

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أفاد مصدر أمني سوري يوم الأحد، بالعثور على مقبرة جماعية تضم عددا من جثث قوات الأمن العام وعناصر الشرطة قرب مدينة القرداحة في ريف اللاذقية شمال غربي البلاد.وذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن "مجزرة مروّعة ارتكبتها فلول النظام البائد بحق القوى الشرطية والأمنية بعد غدرها بهم في مدينة القرداحة".وأشارت إلى أنه تم العثور على الجثامين ضمن مقبرة جماعية بأحد وديان المدينة.ونشرت الوكالة الرسمية مجموعة من الصور توثق عملية انتشال عدد من الجثث لأشخاص يرتدون الزي العسكري ونقل بعضها على سيارة.ووفق "تلفزيون سوريا" جرى اكتشاف المقبرة خلال عملية التمشيط التي تنفذها وحدات من الجيش والأمن العام في المدينة.وأوضحت أن تلك القوات تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بقيام فلول النظام السابق بدفن عناصر من الشرطة والأمن الذين تمت تصفيتهم خلال الهجمات الأخيرة، قرب أحد الطرقات الفرعية في منطقة جبلية.