إعفاء من التأشيرات لفئات محددة بين الجزائر وسلوفينيا

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على مرسوم رئاسيّ يتضمن اتفاقا بين الجزائر وسلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو مهمة.واجتمع برئاسة الرئيس عبد المجيد حيث تناول عروضا تخص عدة قطاعات، منها النقل والفلاحة والصناعة حسبما أفاد به بيان الرئاسة الجزائرية.وجاء في البيان أنه "وقبل الاختتام على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقا بين الجزائر وسلوفينيا الصديقة حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو مهمة رسمية". (روسيا اليوم)