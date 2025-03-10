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إقتصاد

إعفاء من التأشيرات لفئات محددة بين الجزائر وسلوفينيا

Lebanon 24
10-03-2025 | 10:47
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صادق مجلس الوزراء الجزائري على مرسوم رئاسيّ يتضمن اتفاقا بين الجزائر وسلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو مهمة.
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واجتمع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون حيث تناول عروضا تخص عدة قطاعات، منها النقل والفلاحة والصناعة حسبما أفاد به بيان الرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان أنه "وقبل الاختتام صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقا بين الجزائر وسلوفينيا الصديقة حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو مهمة رسمية". (روسيا اليوم)
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