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عربي-دولي

ترامب قد يزور الصين الشهر المُقبل

Lebanon 24
10-03-2025 | 11:05
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ذكرت وسائل إعلام صينية أن الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد يعقدان اجتماعا في الصين في نيسان المقبل.
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ووفق ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن "مصادر دبلوماسية متعددة"، فإن ترامب قد يزور الصين في وقت مبكر من الشهر المقبل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن زعيميّ البلدين يرغب كل منهما في أن يقوم الطرف الآخر بالزيارة أولا من أجل تقديمها على أنها انتصار دبلوماسي، "لكن المناقشات الأولية كانت حول زيارة ترامب إلى الصين". (روسيا اليوم)
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