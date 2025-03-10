ترامب قد يزور الصين الشهر المُقبل

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ذكرت وسائل إعلام صينية أن الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأميركي قد يعقدان اجتماعا في الصين في المقبل.ووفق ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن "مصادر دبلوماسية متعددة"، فإن قد يزور الصين في وقت مبكر من الشهر المقبل.كما أشارت الصحيفة إلى أن زعيميّ يرغب كل منهما في أن يقوم الطرف الآخر بالزيارة أولا من أجل تقديمها على أنها انتصار دبلوماسي، "لكن المناقشات الأولية كانت حول زيارة إلى الصين". (روسيا اليوم)