زيلينسكي يكشف تفاصيل اتفاق الهدنة

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قال الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه يشكر الفريق الأميركي على "المحادثات البناءة" في جدة.وأيدت أوكرانيا عقب هذه المحادثات مقترحا أميركيا بإعلان هدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع .بينما وافقت على وقف تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف "فورا".وأوضح زيلينسكي أن مقترح وقف إطلاق النار يشمل الخطوط الأمامية للمواجهات العسكرية وليس فقط العمليات الجوية والبحرية.وبينما شدد على أن "على إقناع بالموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.