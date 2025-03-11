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زيلينسكي يكشف تفاصيل اتفاق الهدنة

Lebanon 24
11-03-2025 | 15:35
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه يشكر الفريق الأميركي على "المحادثات البناءة" في جدة.
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وأيدت أوكرانيا عقب هذه المحادثات مقترحا أميركيا بإعلان هدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا.

بينما وافقت واشنطن على وقف تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف "فورا".

وأوضح زيلينسكي أن مقترح وقف إطلاق النار يشمل الخطوط الأمامية للمواجهات العسكرية وليس فقط العمليات الجوية والبحرية.

وبينما شدد على أن "على واشنطن إقناع موسكو بالموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وإلى جانب الهدنة، يشمل الاتفاق الذي ينتظر موافقة روسيا بدء كييف مفاوضات لإنهاء الحرب مع موسكو، فضلا عن الموافقة على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة. (الحرة)

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