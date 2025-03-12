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عربي-دولي

تحذير أوروبي: نواجه خطرا واضحا وعلينا الإستعداد للأسوأ

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:19
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لفت مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إلى أن على أوروبا الاستعداد للأسوأ وللحروب من أجل منع الصراعات العسكرية في المستقبل. وفي نص خطابه على موقع المفوضية الأوروبية، قال أندريوس كوبيليوس: "أكثر من أي وقت مضى، نحن نواجه خطرا واضحا وقائما لم يشهد أحد منا مثله في حياته".
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وأضاف: "يجب على أوروبا أن تستعد للأسوأ لمنعه - أي احتمال تهديد  عسكري علينا.. هذا الاستعداد هو السبيل الوحيد لردع الأسوأ"، في إشارة إلى "تهديد" غير محدد من روسيا.

وفي الوقت نفسه، لم يوضح كيف "تهدد روسيا أوروبا" على وجه التحديد، لكنه دعا إلى مواصلة "دعم وحماية أوكرانيا من أجل تحقيق السلام من خلال القوة بمشاركة أوروبا".

هذا وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في وقت سابق، أنه من المستحيل الحديث عن بنية أمنية جديدة مستدامة دون أخذ مصالح روسيا بعين الاعتبار. (روسيا اليوم)
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