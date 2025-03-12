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لفت مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس في جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إلى أن على الاستعداد للأسوأ وللحروب من أجل منع الصراعات العسكرية في . وفي نص خطابه على المفوضية الأوروبية، قال أندريوس كوبيليوس: "أكثر من أي وقت مضى، نحن نواجه خطرا واضحا وقائما لم أحد منا مثله في حياته".وأضاف: "يجب على أن تستعد للأسوأ لمنعه - أي احتمال تهديد عسكري علينا.. هذا الاستعداد هو السبيل الوحيد لردع الأسوأ"، في إشارة إلى "تهديد" غير محدد من .وفي الوقت نفسه، لم يوضح كيف "تهدد أوروبا" على وجه التحديد، لكنه دعا إلى مواصلة "دعم وحماية أوكرانيا من أجل تحقيق السلام من خلال القوة بمشاركة أوروبا".هذا وأكد الهنغاري بيتر سيارتو، في وقت سابق، أنه من المستحيل الحديث عن بنية أمنية جديدة مستدامة دون أخذ مصالح بعين الاعتبار. (روسيا اليوم)