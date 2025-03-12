تفكر في الانتقام.. واشنطن تحتج على رسوم الأرز اليابانية

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انتقدت إدارة التعريفات المرتفعة التي تفرضها اليابان على الأرز، مشيرة إلى أن هذا المنتج وطوكيو سيكونان على الأرجح ضمن أهداف الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وقد تفرض عليها تعريفات جمركية متبادلة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي: "انظروا إلى اليابان، إنها تفرض تعريفات جمركية بنسبة 700% على الأرز". وأشارت إلى مخطط بياني بدا أنه يعرض نسب التعريفات الجمركية التي تفرضها دول من بينها الهند والاتحاد الأوروبي. كما أظهر الرسم البياني معدلات التعريفات التي تطبقها اليابان على واردات لحوم الأبقار ومنتجات الألبان القادمة من .وقالت ليفيت خلال المؤتمر الصحفي، الذي ركّز بشكل كبير على الاتهامات الموجهة لكندا بفرض تعريفات غير على السلع الأميركية: "الرئيس يؤمن بمبدأ المعاملة بالمثل. وكل ما يطلبه في نهاية المطاف هو ممارسات تجارية ومتوازنة".وجهت إدارة ترمت هذه الانتقادات بالتزامن مع دخول تعريفات جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ في وقت لاحق من اليوم، في حين يمضي قدماً في تطبيق استراتيجية تهدف إلى انتزاع تنازلات من شركاء التجاريين وتصحيح ما يعتبره ممارسات غير .تستعد أيضاً لفرض تعريفات جمركية متبادلة، وتشمل مقترحاً بفرض تعريفة بنسبة 25% على واردات السيارات الأجنبية اعتباراً من 2 نيسان. (بلومبيرغ)