ممثلة تُغادر الولايات المتّحدة الأميركيّة بسبب ترامب... هذه وجهتها الجديدة



Advertisement

وأضافت أودونيل والتي نالت في من خلال تقديمها برنامج "روزي أودونيل شو" وبرنامج "ذا فيو"، أنها اتخذت ذلك التغيير الجذري في حياتها من أجل طفلها. أعلنت الممثلة الأميركية الكوميدية روزي أودونيل أنها هاجرت إلى أيرلندا بسبب الوضع السياسي في .وأضافت أودونيل والتي نالت في من خلال تقديمها برنامج "روزي أودونيل شو" وبرنامج "ذا فيو"، أنها اتخذت ذلك التغيير الجذري في حياتها من أجل طفلها.

وكتبت: "رغم أنني لم أكن أتوقع أبداً أن أنتقل للعيش في دولة أخرى، فإن هذا هو ما قررت أنه الأفضل بالنسبة لي ولابني" البالغ من العمر 12 عاماً.وقالت أودونيل إنها شعرت بالأسى بسبب المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وإنها انتقلت إلى أيرلندا قبل أيام قليلة من تنصيب رئيساً للمرة الثانية. (العربية)