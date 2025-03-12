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عربي-دولي
ممثلة تُغادر الولايات المتّحدة الأميركيّة بسبب ترامب... هذه وجهتها الجديدة
Lebanon 24
12-03-2025
|
08:11
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أعلنت الممثلة الأميركية الكوميدية روزي أودونيل أنها هاجرت إلى أيرلندا بسبب الوضع السياسي في
الولايات المتحدة
.
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وأضافت أودونيل والتي نالت
الشهرة
في
الولايات المتحدة
من خلال تقديمها برنامج "روزي أودونيل شو" وبرنامج "ذا فيو"، أنها اتخذت ذلك التغيير الجذري في حياتها من أجل طفلها.
وكتبت: "رغم أنني لم أكن أتوقع أبداً أن أنتقل للعيش في دولة أخرى، فإن هذا هو ما قررت أنه الأفضل بالنسبة لي ولابني" البالغ من العمر 12 عاماً.
وقالت أودونيل إنها شعرت بالأسى بسبب المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وإنها انتقلت إلى أيرلندا قبل أيام قليلة من تنصيب
ترامب
رئيساً للمرة الثانية. (العربية)
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