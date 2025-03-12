من قمة جبل الشيخ في سوريا.. رسالة من وزير الدفاع الإسرائيلي للشرع

رسالة للرئيس السوري أحمد

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كاتس "كل صباح عندما يفتح الجولاني عينيه في الرئاسي بدمشق سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من مرتفعات جبل الشيخ ويتذكر أننا هنا".وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة كرد أمني على تهديد محتمل من .وأضاف "سنكون أيضا في المناطق الأمنية في جنوب سوريا، لحماية سكان والجليل من أي تهديد منه ومن أصدقائه الجهاديين".وصرح بأن ستتمسك بالمنطقة الأمنية وجبل الشيخ وتتأكد من أن المنطقة الأمنية بأكملها في جنوب منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات، وسنحمي أيضا الدروز في المنطقة.