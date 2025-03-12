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عربي-دولي

من قمة جبل الشيخ في سوريا.. رسالة من وزير الدفاع الإسرائيلي للشرع

Lebanon 24
12-03-2025 | 16:01
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وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في قمة جبل الشيخ جنوب غرب سوريا.
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وقال كاتس "كل صباح عندما يفتح الجولاني عينيه في القصر الرئاسي بدمشق سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من مرتفعات جبل الشيخ ويتذكر أننا هنا".

وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة كرد أمني على تهديد محتمل من سوريا.

وأضاف "سنكون أيضا في جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا، لحماية سكان الجولان والجليل من أي تهديد منه ومن أصدقائه الجهاديين".

وصرح بأن تل أبيب ستتمسك بالمنطقة الأمنية وجبل الشيخ وتتأكد من أن المنطقة الأمنية بأكملها في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات، وسنحمي أيضا الدروز في المنطقة.

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