قدمتها لواشنطن... هذه هي الشروط الروسية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

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قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن قدمت للولايات المتحدة قائمة مطالب للموافقة على ينهي حربها على ويعيد ضبط مع .ولم تتضح بعد مطالب على وجه الدقة، أو ما إذا كانت مستعدة للدخول في محادثات سلام مع كييف قبل قبولها.وذكر المصدران أن مسؤولين وأميركيين ناقشوا الشروط خلال محادثات حضورية وافتراضية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.ووصف المصدران شروط الكرملين بأنها فضفاضة ومشابهة للمطالب التي سبق أن قدمها لأوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.وشملت تلك الشروط السابقة عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وإبرام بعدم نشر قوات أجنبية في أوكرانيا، واعترافا دوليا بمزاعم الروسي فلاديمير بوتين بتبعية شبه القرم وأربع مقاطعات لروسيا.كما طالبت وحلف شمال الأطلسي خلال السنوات الأخيرة بمعالجة ما وصفتها "بالأسباب الجذرية" للحرب، بما في ذلك حلف الأطلسي شرقا.وينتظر الأميركي دونالد ترامب قرارا من بوتين بشأن موافقته على هدنة مدتها 30 يوما، التي أعلن الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء أنه سيقبلها كخطوة أولى نحو محادثات السلام.