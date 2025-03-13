Advertisement

عربي-دولي

قدمتها لواشنطن... هذه هي الشروط الروسية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1332603-638774432263026964.jpeg
Doc-P-1332603-638774432263026964.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن روسيا قدمت للولايات المتحدة قائمة مطالب للموافقة على اتفاق ينهي حربها على أوكرانيا ويعيد ضبط العلاقات مع واشنطن.
Advertisement

ولم تتضح بعد مطالب روسيا على وجه الدقة، أو ما إذا كانت مستعدة للدخول في محادثات سلام مع كييف قبل قبولها.

وذكر المصدران أن مسؤولين روسا وأميركيين ناقشوا الشروط خلال محادثات حضورية وافتراضية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

ووصف المصدران شروط الكرملين بأنها فضفاضة ومشابهة للمطالب التي سبق أن قدمها لأوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وشملت تلك الشروط السابقة عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وإبرام اتفاق بعدم نشر قوات أجنبية في أوكرانيا، واعترافا دوليا بمزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتبعية شبه جزيرة القرم وأربع مقاطعات لروسيا.

كما طالبت روسيا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي خلال السنوات الأخيرة بمعالجة ما وصفتها "بالأسباب الجذرية" للحرب، بما في ذلك توسع حلف الأطلسي شرقا.

وينتظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا من بوتين بشأن موافقته على هدنة مدتها 30 يوما، التي أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء أنه سيقبلها كخطوة أولى نحو محادثات السلام.
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس ترامب قدم مقترحا عمليا ومبتكرا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
lebanon 24
13/03/2025 09:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: بريطانيا وفرنسا ستعملان مع أوكرانيا بشأن خطة لإنهاء الحرب
lebanon 24
13/03/2025 09:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: اللقاء بين ترامب وبوتين يرتبط بإحراز تقدم لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
13/03/2025 09:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: اللقاء مع ماكرون خطوة أخرى نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
13/03/2025 09:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-03-13
02:25 | 2025-03-13
02:21 | 2025-03-13
02:18 | 2025-03-13
01:43 | 2025-03-13
01:41 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24