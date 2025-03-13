كندا تخفّف عقوباتها على سوريا.. وترشح سفيرتها في لبنان لشغل منصب سفيرة غير مقيمة في دمشق

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خففت كندا أمس الأربعاء عقوباتها على وتعيين سفير في دمشق، في خطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية للحصول على دعم دولي.المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنه "يمكن لكندا أن تؤدّي دورا فاعلا في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم مواطنيها. كما يمكننا المساعدة في منع من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار"، حسبما نقلت "فرانس برس".وقالت الخارجية الكندية في بيان: "نواصل التزامنا بضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين في سوريا".وأضاف أن وزير التنمية الدولية "أعلن عن تمويل جديد بقيمة 84 مليون للمساعدات الإنسانية استجابة للأزمة في سوريا".وتابع: "سيدعم هذا التمويل شركاء الإنساني ذوي الخبرة لتقديم مساعدات منقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والخدمات الصحية".وأشار إلى أن كندا ستخفف التي كانت مفروضة على نظام بشار الأسد، للسماح بإرسال الأموال عبر بنوك معينة في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.وأوضح أن تخفيف سيساعد في تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية، والتعافي السريع لسوريا.ووفق فقد رشحت سفيرة كندا في لبنان، ستيفاني ماكولوم، لتشغل منصب سفيرة غير مقيمة في بالتزامن مع تخفيف .واختتم بالقول: "ستسهم استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، لدعم السلام والاستقرار السياسي في البلاد وخارجها".(سكاي نيوز)